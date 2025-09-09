Как будут аттестовать таможенников?

Основная цель проведения аттестации таможенников заключается в том, чтобы подтвердить их профессиональную квалификацию и добродетель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Проверка сотрудников Гостаможслужбы будет проходить в три этапа:

сначала проведут тестирование на знание Конституции Украины, антикоррупционного и таможенного законодательства;

затем тест на логику и умение работать с информацией;

а также собеседование для комплексной оценки профессиональной компетентности и добропорядочности.

Особое внимание уделяется принципам прозрачности и объективности. Весь процесс аттестации, включая тестированием и собеседованием, будет фиксироваться с помощью непрерывной видео- и аудиофиксации,

– добавили в Минфине.

Результаты аттестации таможенников обнародуют на официальном сайт таможенной службы.

По новым правилам, отказаться от прохождения аттестации таможенники не смогут – за это уволят. Провал во время проверки тоже будет основанием для увольнения.

Стоит знать! Представителям СМИ разрешат присутствовать на аттестации таможенников – на любом этапе. Для этого журналистам нужно будет получить аккредитацию и письменно обязаться не разглашать персональных данных.