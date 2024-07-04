Детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, которые пытались назначить подконтрольных им лиц в Гостаможслужбу.

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Что известно об инциденте

Так, два человека предлагали руководству Государственной таможенной службы Украины 1 миллион долларов США за назначение своего человека на должность руководителя Львовской таможни.

Также они хотели сделать своих людей главами Волынской и Черновицкой таможен, хотя эти места злоумышленники оценили почему-то дешевле – в 500 тысяч долларов и 200 тысяч долларов соответственно.

Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы будет закрывать глаза на коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.

В общем двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины. Один человек, которая была инициатором преступления, уже задержали на основании ст. 208 УПК Украины.

Сейчас по этому делу продолжается следствие.