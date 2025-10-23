Правительство выдяет деньги для "Нафтогаза" и "УЗ": на что направят миллиарды гривен

Кабмин даст дополнительные средства для "Нафтогаза" и "Укрзализныци". Это 8,4 миллиарда и 8 миллиардов гривен соответственно.

На что будут выделены деньги?

Средства выделены из резервного фонда бюджета, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

В своём Telegram-канале он опубликовал постановление Кабмина "О некоторых вопросах обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2025/26 года". В первом распоряжении указана сумма, которую предоставят "Нафтогазу".

С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера выделить Министерству энергетики (для акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины") 8 400 миллионов гривен на приобретение импортированного природного газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2025/26 года,

– говорится в документе.

Другое распоряжение правительства предусматривает 8 миллионов гривен. Эти средства предназначены для Министерства развития общин и территорий. Цель – предоставление финансовой помощи для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения.

Обратите внимание! Ярослав Железняк написал, что деньги планируют выделить уже сегодня – 23 октября.

Что известно о проекте бюджета на 2026 год?

Проект бюджета на 2026 год был принят в первом чтении в среду, 22 октября. Об этом также сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своих социальных сетях.

"За" проголосовали 256 депутатов.

Далее его, согласно "выводам и предложениям", которые стали "бюджетными выводами", до ноября будет дорабатывать правительство, как пояснил Железняк. После этого проект вернут в Верховную Раду.

Важно! До середины ноября должно состояться голосование бюджета в целом.

Что известно о ситуации с "Нафтогазом" и "Укрзализныцей"?