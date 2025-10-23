Уряд виділяє гроші для "Нафтогазу" та "УЗ": на що спрямують мільярди гривень

Кабмін надасть додаткові кошти для "Нафтогазу" та "Укрзалізниці". Це 8,4 мільярда та 8 мільярдів гривень відповідно.

На що будуть виділені гроші?

Кошти виділені з резервного фонду бюджету, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

У своєму Telegram-каналі він опублікував постанову Кабміну про "Деякі питання забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025/26 року". У першому розпорядженні йдеться про суму, яку нададуть "Нафтогазу".

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру виділити Міністерству енергетики (для акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України") 8 400 мільйонів гривень на придбання імпортованого природного газу для забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025/26 року,

– написано у документі.

Інше розпорядження уряду передбачає 8 мільйонів гривень. Ці гроші передбачені для Міністерства розвитку громад та територій. Мета – це надання фінансової допомоги для "забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану".

Зверніть увагу! Ярослав Железняк написав, що гроші планують виділити вже сьогодні – 23 жовтня.

Що відомо про проєкт бюджету на 2026 рік?

Проєкт Бюджету на 2026 було прийнято в першому читанні у середу, 22 жовтня. Про це також повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своїх соціальних мережах.

"За" проголосували 256 людей.

Далі його за цими "висновками та пропозиціями", які стали "бюджетними висновками" до листопада опрацьовує Уряд, як пояснив Железняк. Далі проєкт повертають у Верховну Раду.

Важливо! Далі до середини листопада має відбутися голосування Бюджету в цілому.