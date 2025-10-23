Уряд виділяє гроші для "Нафтогазу" та "УЗ": на що спрямують мільярди гривень
- Кабмін виділяє 8,4 мільярда гривень для "Нафтогазу" на придбання імпортованого газу для опалювального сезону 2025/26 року.
- Уряд надає 8 мільярдів гривень "Укрзалізниці" для забезпечення безперебійного функціонування в умовах воєнного стану.
Кабмін надасть додаткові кошти для "Нафтогазу" та "Укрзалізниці". Це 8,4 мільярда та 8 мільярдів гривень відповідно.
На що будуть виділені гроші?
Кошти виділені з резервного фонду бюджету, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
У своєму Telegram-каналі він опублікував постанову Кабміну про "Деякі питання забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025/26 року". У першому розпорядженні йдеться про суму, яку нададуть "Нафтогазу".
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру виділити Міністерству енергетики (для акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України") 8 400 мільйонів гривень на придбання імпортованого природного газу для забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025/26 року,
– написано у документі.
Інше розпорядження уряду передбачає 8 мільйонів гривень. Ці гроші передбачені для Міністерства розвитку громад та територій. Мета – це надання фінансової допомоги для "забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану".
Зверніть увагу! Ярослав Железняк написав, що гроші планують виділити вже сьогодні – 23 жовтня.
Що відомо про проєкт бюджету на 2026 рік?
Проєкт Бюджету на 2026 було прийнято в першому читанні у середу, 22 жовтня. Про це також повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своїх соціальних мережах.
"За" проголосували 256 людей.
Далі його за цими "висновками та пропозиціями", які стали "бюджетними висновками" до листопада опрацьовує Уряд, як пояснив Железняк. Далі проєкт повертають у Верховну Раду.
Важливо! Далі до середини листопада має відбутися голосування Бюджету в цілому.