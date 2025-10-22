Що відомо щодо відновлення критичної інфраструктури?
Зміни будуть чинними на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
Таким чином до 1 березня 2026 року закупівлі для будівництва, ремонту чи інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури можуть проводитися шляхом укладення договору без проведення відкритих торгів або електронного каталогу. Рішення стосується:
- придбання товарів і послуг (крім поточного ремонту) від 100 тисяч гривень;
- послуг з поточного ремонту від 200 тисяч гривень;
- робіт від 1,5 мільйона гривень.
Зверніть увагу! У попередній редакції Особливостей така процедура застосовувалася лише для об’єктів паливно-енергетичного сектору.
Тепер її поширено також:
- на об’єкти систем життєзабезпечення (вода, тепло, електропостачання);
- транспорт;
- пошту.
Країна-агресор цілеспрямовано знищує нашу енергетичну та транспортну інфраструктуру. Кожна затримка із відновленням означає більш довгі перерви у енергопостачанні, труднощі з перевезеннями,
– заявив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.
Він пояснив, що тимчасові зміни у процедурі дозволять замовникам швидше укладати договори та запускати ремонтні чи захисні роботи там, де це потрібно, негайно.
Важливо! Це допоможе захистити людей і зберегти стійкість економіки.
Що відомо про українську енергетику станом на 22 жовтня?
Через масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Про це пише Укренерго.
Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині.
Через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів,
– йдеться у повідомленні.
Що ще відомо про стан енергетики?
Україна зазнаватиме атак на інфраструктуру в середньому кожні 3 – 4 дні. Зокрема очікується до 40 російських ударів по енергосистемі України восени-взимку 2025 року.
Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати підготовку України до опалювального сезону. Це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку природного газу.