Що відомо щодо відновлення критичної інфраструктури?

Зміни будуть чинними на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також Росія нарощує удари по критичній інфраструктурі України: британська розвідка назвала цифри

Таким чином до 1 березня 2026 року закупівлі для будівництва, ремонту чи інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури можуть проводитися шляхом укладення договору без проведення відкритих торгів або електронного каталогу. Рішення стосується:

придбання товарів і послуг (крім поточного ремонту) від 100 тисяч гривень; послуг з поточного ремонту від 200 тисяч гривень; робіт від 1,5 мільйона гривень.

Зверніть увагу! У попередній редакції Особливостей така процедура застосовувалася лише для об’єктів паливно-енергетичного сектору.

Тепер її поширено також:

на об’єкти систем життєзабезпечення (вода, тепло, електропостачання); транспорт; пошту.

Країна-агресор цілеспрямовано знищує нашу енергетичну та транспортну інфраструктуру. Кожна затримка із відновленням означає більш довгі перерви у енергопостачанні, труднощі з перевезеннями,

– заявив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Він пояснив, що тимчасові зміни у процедурі дозволять замовникам швидше укладати договори та запускати ремонтні чи захисні роботи там, де це потрібно, негайно.

Важливо! Це допоможе захистити людей і зберегти стійкість економіки.

Що відомо про українську енергетику станом на 22 жовтня?

Через масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Про це пише Укренерго.

Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині.

Через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Що ще відомо про стан енергетики?