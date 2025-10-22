Что известно о восстановлении критической инфраструктуры?
Изменения будут действовать на период действия правового режима военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Таким образом до 1 марта 2026 года закупки для строительства, ремонта или других инженерно-технических мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры могут проводиться путем заключения договора без проведения открытых торгов или электронного каталога. Решение касается:
- приобретение товаров и услуг (кроме текущего ремонта) от 100 тысяч гривен;
- услуг по текущему ремонту от 200 тысяч гривен;
- работ от 1,5 миллиона гривен.
Обратите внимание! В предыдущей редакции Особенностей такая процедура применялась только для объектов топливно-энергетического сектора.
Теперь она распространена также:
- на объекты систем жизнеобеспечения (вода, тепло, электроснабжение);
- транспорт;
- почту.
Страна-агрессор целенаправленно уничтожает нашу энергетическую и транспортную инфраструктуру. Каждая задержка с восстановлением означает более долгие перерывы в энергоснабжении, трудности с перевозками,
– заявил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.
Он пояснил, что временные изменения в процедуре позволят заказчикам быстрее заключать договоры и запускать ремонтные или защитные работы там, где это нужно, немедленно.
Важно! Это поможет защитить людей и сохранить устойчивость экономики.
Что известно об украинской энергетике по состоянию на 22 октября?
Из-за масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения. Об этом пишет Укрэнерго.
Самой сложной остается ситуация на Сумской и Черниговской областях.
Из-за последствий предыдущих российских обстрелов – сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей,
– говорится в сообщении.
Что еще известно о состоянии энергетики?
Украина будет подвергаться атакам на инфраструктуру в среднем каждые 3 – 4 дня. В частности ожидается до 40 российских ударов по энергосистеме Украины осенью-зимой 2025 года.
Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать подготовку Украины к отопительному сезону. Это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи природного газа.