Деньги на ВПЛ и правки в бюджет на 2026 год: Шуляк рассказала детали

Доходы государственного бюджета на 2026 год расширили на 30 миллиардов гривен. благодаря повышению налога на прибыль банков до 50%. В частности на жилищные потребности ВПО направят 1,5 миллиарда гривен.

Что рассказала Шуляк о поправках в бюджет?

Об этом рассказала Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет 24 Канал со ссылкой на Украинское радио.

Она рассказала, что при подготовке госбюджета на следующий год ко второму чтению нардепы подали почти 3 400 поправок. Если бы учли все, то пришлось бы искать более 7 триллиона гривен дополнительных ресурсов.

Но мы понимаем, что сейчас доходная часть Бюджета, которая поступила в Верховную Раду, составляет около 3 триллионов гривен. Поэтому, к сожалению, все поданные парламентариями правки невозможно учесть. Так что, многие из них пришлось отклонить,

– отметила Елена Шуляк.

Заметьте! Зато реальная доходная часть проекта, поступившего в ВРУ, составляет 2,9 триллиона гривен.

Что еще известно о бюджете на следующий год?

Несмотря на отклонение части поправок, в бюджете сохраняется финансирование еВідновлення на уровне около 7 миллиардов гривен по направлениям поврежденного и разрушенного жилья. Часть этих средств – 2,4 миллиарда гривен – обеспечивает Банк развития Совета Европы. Однако правительство также планирует активнее привлекать Всемирный банк и другие микрофинансовые организации.

Кроме того, между первым и вторым чтениями доходы бюджета увеличены на 30 миллиардов гривен. Главным источником стало изменение ставок налогообложения прибыли банков – вместо 25% они будут платить 50%.

Новые поступления распределят адресно:

почти 7 миллиардов гривен – повышение зарплат преподавателям высших учебных заведений; 1 миллиардов гривен – на гуманитарное разминирование; еще 1 миллиард гривен – на укрытие в детских садах и школах.

Аргументация проста: без безопасной инфраструктуры родители не поведут детей в садики и школы, а это напрямую бьет по занятости и экономике,

– объяснила Шуляк.

В поддержку временного расселения ВПЛ местным бюджетам дополнительно направляют 500 миллионов гривен. Более того, общины должны использовать каждую возможность для расширения фонда временного проживания и ускорения работ с укрытиями в образовании и гражданской защите.

Конечно, средств, предусмотренных проектом Госбюджета, вряд ли хватит на все. Но мы помним главные приоритеты - обороноспособность, жилье, работа и безопасность украинцев,

– отметила Елена Шуляк.

Важно! Она добавила, что следует и в дальнейшем искать возможности для повышения финансирования и на местном уровне. Так же и общины должны обустраивать места для временного проживания ВПО и способствовать их интеграции.

Напомним, что украинское правительство подготовило проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде. Об этом сообщила Юлия Свириденко.

Все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета – безопасность, оборона и социальная устойчивость,

– написала Свириденко.

Обратите внимание! Для обеспечения баланса потребностей обороны и социальных расходов внесли соответствующие изменения накануне второго чтения.