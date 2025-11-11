Гроші на ВПО та правки до бюджету на 2026 рік: Шуляк розповіла деталі

Доходи державного бюджету на 2026 року розширили на 30 мільярдів гривень. завдяки підвищенню податку на прибуток банків до 50%. Зокрема на житлові потреби ВПО спрямують 1,5 мільярда гривень.

Що розказала Шуляк про правки до бюджету?

Про це розповіла Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише 24 Канал з посиланням на Українське радіо.

Читайте також Зарплати у конвертах "з'їдають" до 300 мільярдів гривень з держбюджету

Вона розповіла, що під час підготовки держбюджету на наступний рік до другого читання нардепи подали майже 3 400 правок. Якби врахували всі, то довелося б шукати понад 7 трильйона гривень додаткових ресурсів.

Але ми розуміємо, що зараз дохідна частина Бюджету, яка надійшла у Верховну Раду, становить близько 3 трильйонів гривень. Тому, на жаль, всі подані парламентарями правки неможливо врахувати. Отже, багато з них довелося відхилити,

– зауважила Олена Шуляк.

Зауважте! Натомість реальна дохідна частина проєкту, що надійшов до ВРУ, становить 2,9 трильйона гривень.

Що ще відомо про бюджет на наступний рік?

Попри відхилення частини правок, у бюджеті зберігається фінансування єВідновлення на рівні близько 7 мільярдів гривень за напрямами пошкодженого та зруйнованого житла. Частину цих коштів – 2,4 мільярда гривень – забезпечує Банк розвитку Ради Європи. Однак уряд також планує активніше долучати Світовий банк та інші мікрофінансові організації.

Крім того, між першим і другим читаннями доходи Бюджету збільшено на 30 мільярдів гривень. Головним джерелом стала зміна ставок оподаткування прибутку банків – замість 25% вони сплачуватимуть 50%.

Нові надходження розподілять адресно:

майже 7 мільярдів гривень – підвищення зарплат викладачам закладів вищої освіти; 1 мільярдів гривень – на гуманітарне розмінування; ще 1 мільярд гривень – на укриття в дитячих садочках і школах.

Аргументація проста: без безпечної інфраструктури батьки не поведуть дітей до садків і шкіл, а це напряму б’є по зайнятості та економіці,

– пояснила Шуляк.

На підтримку тимчасового розселення ВПО місцевим бюджетам додатково спрямовують 500 мільйонів гривень. Ба більше, громади мають використовувати кожну можливість для розширення фонду тимчасового проживання та пришвидшення робіт з укриттями в освіті та цивільному захисті.

Звичайно, коштів, передбачених проєктом Держбюджету, навряд чи вистачить на все. Але ми памʼятаємо головні пріоритети - обороноздатність, житло, робота й безпека українців,

– зазначила Олена Шуляк.

Важливо! Вона додала, що слід й надалі шукати можливості для підвищення фінансування й на місцевому рівні. Так само і громади мають облаштовувати місця для тимчасового проживання ВПО й сприяти їхній інтеграції.

Нагадаємо, що український уряд підготував проєкт Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Про це повідомила Юлія Свириденко.

Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету – безпека, оборона і соціальна стійкість,

– написала Свириденко.

Зверніть увагу! Для забезпечення балансу потреб оборони та соціальних видатків внесли відповідні зміни напередодні другого читання.