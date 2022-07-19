Предел дефолта: советник главы Минфина спрогнозировал, что будет с экономикой беларуси

Курс белорусского рубля по отношению к гривне не изменился с начала полномасштабного вторжения. А еще до 24 февраля Украина активно торговала с беларусью – у нас было налажено приобретение удобрений, топлива, продуктов питания.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы министерства финансов Украины Виталий Ломакович. Он также отметил, что у беларуси нет свободно конвертируемого рынка относительно внутренней валюты, еще в 2021 году ЕС ограничил и наложил санкции на белорусские банки.

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Уже с тех пор вопрос дефолта по суверенным долгам беларуси был лишь вопросом времени, добавляет Ломакович.

По его словам, еще 29 июня правительство беларуси объявило, что они не могут осуществить выплаты по долгам, хотя эти выплаты достигали лишь отметки в 23 миллиона долларов, поскольку решили рассчитываться в белорусских рублях.

Что ждет беларусь после дефолта

"А это так или иначе означает дефолт – невозможность осуществления платежа. Понятно, что до определенного предела это техническая ситуация, созданная благодаря санкциям", – добавляет Виталий Ломакевич.

В кредитной истории, после нашей победы, в случае, если беларусь захочет стать цивилизованной страной, то ей этот вопрос нужно решать,

– объясняет советник министра финансов.

Если условно, то белорусам снова придется завоевывать внимание инвесторов и убеждать, что нужно вкладывать средства в беларусь, говорит Ломакович.

"Еще в 2020 году беларусь выходила на рынки с ценой на свои суверенные бумаги, которая была лучше нашей цены. Процесс дефолта немного длительный во времени, но он будет иметь макроэкономический эффект", – объясняет финансист.

По состоянию на сегодняшний день – это уже однозначная остановка всех транзакций с их банками, а после нашей победы и краха режима лукашенко белорусам нужно будет поработать, чтобы восстановить интерес к инвестициям в беларусь, резюмирует Виталий Ломакович.

Детальнее о последствиях дефолта для беларуси: смотрите видео