Предельные цены на электроэнергию выросли почти на 60%: как это повлияет на украинцев
- НКРЭКУ повысила прайс-кепы на электроэнергию, которые будут действовать с 31 июля, для вечерних часов с 17:00 до 23:00.
- Изменения направлены на увеличение импорта электроэнергии из ЕС.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении прайс-кепов. Изменения вступят в силу 31 июля.
Что означает увеличение прайс-кэпов?
Повышены будут именно ценовые ограничения на рынке электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.
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Решение об увеличении было принято на фоне необходимости увеличить импорт электроэнергии из ЕС. Как изменятся предельные цены в вечернее время для рынка "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР):
- верхние – с 17:00 до 23:00 – подорожают с 9 000 до 15 000 гривен за мегаватт-час;
- нижние – в течение суток будут 10 гривен за мегаватт-час.
Произойдут изменения в ценах и на балансирующем рынке:
- верхние – с 17:00 до 23:00 – возрастут 10 000 до 16 000 гривен за мегаватт-час;
- нижние – в течение суток будут 0,01 гривен за мегаватт-час;
На население это увеличение не повлияет. А вот другие потребители, которые покупают электроэнергию в указанные часы, будут вынуждены платить больше.