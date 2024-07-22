Есть ли скидки для пенсионеров среди украинских мобильных операторов

Мобильные операторы часто повышают стоимость тарифов. Впрочем, не всегда предлагаемые пакеты услуг по карману людям на пенсии.

Какие скидки есть у Киевстара

Скидки или специальные предложения среди мобильных операторов – явление не постоянное. Впрочем, операторы связи предлагают специальные тарифы, которые дешевле и предлагают не хуже пакет услуг.

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Например, "Киевстар" предлагает специальные тарифные планы для пенсионеров и людей с инвалидностью I – III групп. Существуют два таких тарифа: "Любовь к родителям" и "Любовь к родителям. Домашний". Первый стоит 125 гривен на четыре недели, второй – 175 гривен.

В оба тарифа входит мобильный интернет, минуты на звонки по номерам других операторов и СМС по Украине.

Есть ли специальные тарифы в Lifecell

Lifecell не имеет специальных тарифов для пенсионеров, но предлагает условия, позволяющие создать собственный тарифный план, выбрав необходимые услуги.

Также есть базовые, относительно дешевые тарифы, которые предоставляют доступ к стандартным услугам: звонков, интернета и СМС.

Это, в частности, "Просто Лайф", который стоит 90 гривен, "Смарт Лайф", стоимость которого 120 гривен и "Свободный Лайф", который стоит 180 гривен. Разница в стоимости обусловлена количеством мегабайтов интернета и минут на другие номера.

Дешевые тарифы Vodafone

Vodafone тоже не имеет специальных предложений для пенсионеров. Впрочем, у этого оператора есть дешевый тариф для девайсов. Если пенсионер пользуется планшетом, можно подключить "Vodafone Device M", который стоит 100 гривен в месяц.