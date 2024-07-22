Які знижки є в Київстару

Знижки або спеціальні пропозиції серед мобільних операторів – явище не постійне. Втім, оператори зв'язку пропонують спеціальні тарифи, які дешевші та пропонують не гірший пакет послуг.

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Наприклад, "Київстар" пропонує спеціальні тарифні плани для пенсіонерів і людей з інвалідністю I – III груп. Існують два таких тарифи: "Любов до батьків" і "Любов до батьків. Домашній". Перший коштує 125 гривень на чотири тижні, другий – 175 гривень.

До обох тарифів входить мобільний інтернет, хвилини на дзвінки за номерами інших операторів та СМС по Україні.

Чи є спеціальні тарифи в Lifecell

Lifecell не має спеціальних тарифів для пенсіонерів, але пропонує умови, що дозволяють створити власний тарифний план, вибравши необхідні послуги.

Зауважте! Також є базові, відносно дешевші тарифи, які надають доступ до стандартних послуг: дзвінків, інтернету та СМС.

Це, зокрема, "Просто Лайф", який коштує 90 гривень, "Смарт Лайф", вартість якого 120 гривень та "Вільний Лайф", який коштує 180 гривень. Різниця у вартості зумовлена кількістю мегабайтів інтернету та хвилин на інші номери.

Дешеві тарифи Vodafone

Vodafone теж не має спеціальних пропозицій для пенсіонерів. Втім, у цього оператора є дешевий тариф для девайсів. Якщо пенсіонер користується планшетом, можна підключити "Vodafone Device M", який коштує 100 гривень на місяць.