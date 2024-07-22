Які знижки є в Київстару
Знижки або спеціальні пропозиції серед мобільних операторів – явище не постійне. Втім, оператори зв'язку пропонують спеціальні тарифи, які дешевші та пропонують не гірший пакет послуг.
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Наприклад, "Київстар" пропонує спеціальні тарифні плани для пенсіонерів і людей з інвалідністю I – III груп. Існують два таких тарифи: "Любов до батьків" і "Любов до батьків. Домашній". Перший коштує 125 гривень на чотири тижні, другий – 175 гривень.
До обох тарифів входить мобільний інтернет, хвилини на дзвінки за номерами інших операторів та СМС по Україні.
Чи є спеціальні тарифи в Lifecell
Lifecell не має спеціальних тарифів для пенсіонерів, але пропонує умови, що дозволяють створити власний тарифний план, вибравши необхідні послуги.
Це, зокрема, "Просто Лайф", який коштує 90 гривень, "Смарт Лайф", вартість якого 120 гривень та "Вільний Лайф", який коштує 180 гривень. Різниця у вартості зумовлена кількістю мегабайтів інтернету та хвилин на інші номери.
Дешеві тарифи Vodafone
Vodafone теж не має спеціальних пропозицій для пенсіонерів. Втім, у цього оператора є дешевий тариф для девайсів. Якщо пенсіонер користується планшетом, можна підключити "Vodafone Device M", який коштує 100 гривень на місяць.