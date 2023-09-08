Коммерческий банк HSBC Group прекратил денежные переводы в Россию и Белоруссию

После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину значительное количество международных компаний ввели санкции против России и Беларуси, как участницы конфликта. Применение ограничений происходит до сих пор.

Новые ограничения для россиян

Денежные переводы в Россию и Белоруссию из британского международного коммерческого банка HSBC Group будут невозможны. Об этом финансовое учреждение недавно известило своих клиентов. Причиной такого решения стали санкции против России.

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Ограничения начнут действовать с 27 октября. После наступления этой даты, никакие платежи в Россию или Белоруссию не будут обрабатываться.

Свести к минимуму влияние на Россию и Белоруссию, даже если такая деятельность разрешена действующими законами и правилами.

– объяснило руководство HSBC Group.

Ранее корпоративные клиенты этого банка имели возможность получать и направлять средства, несмотря на санкции Великобритании и ЕС. В дополнение, Главное отделение финансового учреждения в Гонконге придерживается позиции, что выполнение односторонних санкций против России для них необязательно.

Банк HSBC до сих пор не продал свое учреждение в России.

Ранее HSBC уверял, что продажа его российского банка местному кредитору Expobank состоится в ближайшее время. Однако до сих пор продолжаются переговоры. Соответственно, этот банк до сих пор обслуживает своих российских коммерческих клиентов.