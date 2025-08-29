На Киевщине состоялись открытия преступлений должностных лиц. Речь идет о 42 подозрениях.

Какие преступления разоблачили на Киевщине?

Начислено более 468 миллионов гривен убытков, пишет 24 Канал со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Как и обещал прокуратура не прекратит реагировать на преступления чиновников,

– написал Кравченко.

Согласно его словам, на этот раз представители местной власти отличились:

хищением средств, которые должны были идти на укрытие в школах и садиках;

закупку питания для детей;

незаконной передачей десятков гектаров коммунальной земли;

выплатой многомиллионной компенсации за "разрушенное жилье", которое оказалось не разрушенным и даже не жильем.

В частности Генпрокурор привел конкретные примеры

один из руководителей ГСП "ЧАЭС" безосновательно начислял премии себе и коллегам; директор частной компании организовал незаконную вырубку деревьев в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике; заместитель начальника Гостомельской СВА вместе с коллегами согласовали компенсацию за объект, который не подлежал возмещению, он не разрушен и является нежилым; чиновники Белоцерковского горсовета приняли укрытия гражданской защиты для школ, которые не соответствуют требованиям безопасности; руководитель подрядной организации присвоил средства на обустройстве укрытия в детском саду.

В общем известно о 42 подозрениях, более 468 миллионов гривен убытков и 176 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Классический "набор" злоупотреблений. Хищение бюджета, махинации с землей более 20 га, незаконная добыча полезных ископаемых, порубка деревьев,

– отметил Руслан Кравченко.

Обратите внимание! фигурантах снова депутаты, бывшие местные головы, госрегистраторы, руководители коммунальных и государственных предприятий, служащие ГП "Леса Украины".

Что еще известно о делах на Киевщине?