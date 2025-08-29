Укр Рус
Економіка Новини економіки Десятки підозр та мільйони гривень збитків: на Київщині викрили злочини посадовців
29 серпня, 14:32
2

Десятки підозр та мільйони гривень збитків: на Київщині викрили злочини посадовців

Валерія Моргун
Основні тези
  • На Київщині викрито 42 підозри у злочинах посадовців, зокрема розкрадання коштів, незаконні передачі землі та махінації.
  • Збитки становлять понад 468 мільйонів гривень, підозрюваними є депутати, колишні мери та інші посадові особи.

На Київщині відбулися відкриття злочинів посадовців. Йдеться про 42 підозри.

Які злочини викрили на Київщині?

Нараховано понад 468 мільйонів гривень збитків, пише 24 Канал з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Як і обіцяв прокуратура не припинить реагувати на злочини посадовців,
– написав Кравченко.

Згідно з його слів, цього разу представники місцевої влади відзначилися:

  • розкраданням коштів, які мали йти на укриття у школах і садочках;
  • закупівлю харчування для дітей;
  • незаконною передачею десятків гектарів комунальної землі;
  • виплатою багатомільйонної компенсації за "зруйноване житло", яке виявилось не зруйнованим і навіть не житлом.

Зокрема Генпрокурор навів конкретні приклади

  1. один із керівників ДСП "ЧАЕС" безпідставно нараховував премії собі та колегам;
  2. директор приватної компанії організував незаконну порубку дерев у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику;
  3. заступник начальника Гостомельської СВА разом із колегами погодили компенсацію за об’єкт, що не підлягав відшкодуванню, він не зруйнований і є нежитловим;
  4. посадовці Білоцерківської міськради прийняли укриття цивільного захисту для шкіл, які не відповідають вимогам безпеки;
  5. керівник підрядної організації привласнив кошти на облаштуванні укриття в дитячому садочку.

Загалом відомо про 42 підозри, понад 468 мільйонів гривень збитків та 176 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Класичний "набір" зловживань. Розкрадання бюджету, махінації з землею понад 20 га, незаконний видобуток корисних копалин, порубка дерев,
– зазначив Руслан Кравченко.

Зверніть увагу! фігурантах знову депутати, колишні місцеві голови, держреєстратори, керівники комунальних і державних підприємств, службовці ДП "Ліси України".

Що ще відомо про справи на Київщині?

  • За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито масштабні корупційні схеми в регіоні. Відомо про 29 підозрюваних, серед яких депутати, чиновники, директори комунальних підприємств та різні посадовці громад. Йдеться про пів сотні мільйонів збитків.
  • Усім фігурантам, залежно від злочину, повідомлено про підозру за статтями 191, 364, 366, 367, 255, 246, 361 КК України.