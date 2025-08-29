На Київщині відбулися відкриття злочинів посадовців. Йдеться про 42 підозри.

Які злочини викрили на Київщині?

Нараховано понад 468 мільйонів гривень збитків, пише 24 Канал з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Читайте також 11 тисяч доларів за "астму": у Києві кардіолог організував схему ухилення від мобілізації

Як і обіцяв прокуратура не припинить реагувати на злочини посадовців,

– написав Кравченко.

Згідно з його слів, цього разу представники місцевої влади відзначилися:

розкраданням коштів, які мали йти на укриття у школах і садочках;

закупівлю харчування для дітей;

незаконною передачею десятків гектарів комунальної землі;

виплатою багатомільйонної компенсації за "зруйноване житло", яке виявилось не зруйнованим і навіть не житлом.

Зокрема Генпрокурор навів конкретні приклади

один із керівників ДСП "ЧАЕС" безпідставно нараховував премії собі та колегам; директор приватної компанії організував незаконну порубку дерев у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику; заступник начальника Гостомельської СВА разом із колегами погодили компенсацію за об’єкт, що не підлягав відшкодуванню, він не зруйнований і є нежитловим; посадовці Білоцерківської міськради прийняли укриття цивільного захисту для шкіл, які не відповідають вимогам безпеки; керівник підрядної організації привласнив кошти на облаштуванні укриття в дитячому садочку.

Загалом відомо про 42 підозри, понад 468 мільйонів гривень збитків та 176 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Класичний "набір" зловживань. Розкрадання бюджету, махінації з землею понад 20 га, незаконний видобуток корисних копалин, порубка дерев,

– зазначив Руслан Кравченко.

Зверніть увагу! фігурантах знову депутати, колишні місцеві голови, держреєстратори, керівники комунальних і державних підприємств, службовці ДП "Ліси України".

Що ще відомо про справи на Київщині?