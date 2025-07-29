Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора.

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Кого підозрюють в корупції на Київщині?

За даними слідства, деякі фігуранти організували схеми, пов'язані з привласненням коштів через різні махінації.

Серед фігурантів – посадовці органів місцевого самоврядування, працівники державних установ, керівники держпідприємств і приватного сектору.

Загальна сума завданих збитків – 48 мільйонів 375 тисяч гривень,

– повідомив Генпрокурор Кравченко.

Генпрокурор Руслан Кравченко назвав, що серед підозрюваних, зокрема, голова Вишгородської міської ради. За версією слідства, він організував розтрату коштів при закупівлі техніки.

Також заступник міського голови Білої Церкви, який водночас є депутатом облради, під час роботи в райдержадміністрації підписав розпорядження, що дозволило укласти угоду про продаж землі за заниженою ціною.

Одразу шестеро працівників ДП "Ліси України" проходять у справі про незаконну вирубку лісу. Їх підозрюють в організації схеми з подальшим збутом деревини.

А директор державного підприємства "ДГ Дмитрівка" нібито разом із групою осіб заволодів 18 гектарами землі. Слідчі кажуть, що вони підробили документи та печатки для оформлення права власності.

Ще одним підозрюваним є депутат Великодимерської селищної ради, який також є директором будівельної фірми. За даними правоохоронців, він навмисно завищив обсяги виконаних робіт. Це дозволило компанії незаконно отримати фінансування з бюджету.

Також Заступник начальника Гостомельської військової адміністрації, директор приватної компанії та інженер технагляду діяли за попередньою змовою, аби привласнити кошти під час реалізації будівельного проєкту. До актів виконаних робіт вносили фіктивні дані, а документи підроблювали.

Руслан Кравченко додав, що це лише частина справ, але ці випадки свідчать про системність проблеми. За його словами, кожен факт розкрадання коштів має отримати юридичну оцінку, а винні – відповідне покарання.

За даними Офісу Генпрокурора усім фігурантам повідомлено про підозру за різними статтями, в залежності від скоєного.