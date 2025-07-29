Хто влаштував схему?

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Офісі Генерального прокурора, передає 24 Канал. За даними слідства, керівництво підприємства, розташованого в Черкаській області й відомого як один із ключових вітчизняних виробників мінеральних добрив, організувало схему ухилення від податків. Компанією володіє підсанкційний український бізнесмен.

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Що встановило слідство?

Серед виявлених махінацій — маніпуляції з цінами при зовнішньоекономічних операціях. Зокрема, продукцію експортували до швейцарської компанії за заниженими цінами, а імпорт природного газу з Кіпру оформлювали за завищеною вартістю. Така схема дозволила уникнути сплати понад 43 мільйони гривень податку на прибуток.

Порушення підтвердили результати податкової перевірки та судово-економічна експертиза.

Кому оголосили про підозру?

Головному бухгалтеру підприємства вже повідомлено про підозру за статтями щодо ухилення від сплати податків та службового підроблення. Як зазначили у БЕБ, завдані державі збитки компенсовано у повному обсязі разом із пенею.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.