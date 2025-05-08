При каких обстоятельствах пенсионер может потерять субсидию

Пенсионеры в Украине могут потерять право на жилищную субсидию в 2025 году при ряде обстоятельств. Среди основных причин - задолженность за коммуналку или изменения в доходах.

За что могут отказать в субсидии

В случае отказа в назначении субсидии орган Пенсионного фонда Украины обязан уведомить заявителя о причинах отказа в течение трех календарных дней со дня принятия решения, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Какие могут быть причины отказа в субсидии:

Просроченная задолженность за коммунальные услуги

Если домохозяйство имеет долг за оплату жилищно-коммунальных услуг, превышающий 680 гривен (40 необлагаемых минимумов доходов граждан) и продолжается более трех месяцев, субсидия не назначается. Впрочем, ее можно получить после погашения долга, заключения договора о реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке.

Отсутствие доходов или неуплата ЕСВ

Субсидия не предоставляется, если в составе домохозяйства есть трудоспособные лица, которые не работают, не учатся, не состоят на учете в центре занятости и не платят единый социальный взнос (ЕСВ). Исключение составляют студенты и получатели социальной пенсии.

Значительные покупки или сбережения

Приобретение кем-либо из членов домохозяйства в течение года перед обращением за субсидией товаров или услуг на сумму более 50 тысяч гривен (кроме расходов на лечение) может стать основанием для отказа. Также учитываются:

депозиты на сумму более 100 тысяч гривен;

покупка иностранной валюты на сумму более 50 тысяч гривен.

Собственность на недвижимость или транспорт

Субсидия не назначается, если в составе домохозяйства есть лица, которые:

имеют в собственности более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях или жилья в сельской местности);

владеют квартирой площадью более 130 квадратных метров или домом более 230 квадратных метров (за исключением многодетных семей, детских домов семейного типа и приемных семей);

имеют транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Длительное пребывание за границей

Если кто-то из членов домохозяйства находился за пределами Украины совокупно более 60 дней в течение периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии, это может стать основанием для отказа.