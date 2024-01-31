Надбавки к пенсии в феврале: как большинство украинцев могут поднять свои выплаты

Каждый пенсионер может увеличить свои выплаты путем доступных надбавок. Некоторым, чтобы их получить, нужно просто подождать, а кому-то – отвечать конкретным условиям.

Какая надбавка выросла в начале года

С 1 января вырос прожиточный минимум на одного человека до 2 920 гривен. В связи с этим поднялись также выплаты и надбавки зависящие от этого показателя.

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В частности, это касается надбавки для лиц, имеющих звание "Почетного донора Украины". Такой статус украинцам предоставляется, если они бесплатно сдали:

40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;

60 доз плазмы.

Их прибавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Так что с января они получают дополнительно к пенсии 292 гривны.

Какие еще прибавки можно получить

Также каждый пенсионер может автоматически получить надбавку после достижения определенного возраста. Их размер таков:

от 70 до 74 лет включительно дополнительные 300 гривен

от 75 до 79 лет 456 гривен

от 80 лет 570 гривен.

Еще существуют доплаты за дополнительный стаж. Если пенсионер отработал более 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, то он получит по 1% от размера пенсии за каждый сверхурочный год. Однако сумма за год не может превышать 209 гривен.

Пенсионер самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет может ежемесячно получать прибавку в 150 гривен.

Чтобы ее оформить, нужно обратиться в ПФУ.