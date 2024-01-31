Надбавки к пенсии в феврале: как большинство украинцев могут поднять свои выплаты
Каждый пенсионер может увеличить свои выплаты путем доступных надбавок. Некоторым, чтобы их получить, нужно просто подождать, а кому-то – отвечать конкретным условиям.
Какая надбавка выросла в начале года
С 1 января вырос прожиточный минимум на одного человека до 2 920 гривен. В связи с этим поднялись также выплаты и надбавки зависящие от этого показателя.
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В частности, это касается надбавки для лиц, имеющих звание "Почетного донора Украины". Такой статус украинцам предоставляется, если они бесплатно сдали:
- 40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;
- 60 доз плазмы.
Их прибавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Так что с января они получают дополнительно к пенсии 292 гривны.
Какие еще прибавки можно получить
Также каждый пенсионер может автоматически получить надбавку после достижения определенного возраста. Их размер таков:
- от 70 до 74 лет включительно дополнительные 300 гривен
- от 75 до 79 лет 456 гривен
- от 80 лет 570 гривен.
Еще существуют доплаты за дополнительный стаж. Если пенсионер отработал более 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, то он получит по 1% от размера пенсии за каждый сверхурочный год. Однако сумма за год не может превышать 209 гривен.
Пенсионер самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет может ежемесячно получать прибавку в 150 гривен.Заметьте! Чтобы ее оформить, нужно обратиться в ПФУ.