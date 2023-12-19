Возрастная надбавка к пенсии: почему некоторые не получили дополнительных денег

Дожившие до определенного возраста пенсионеры имеют право на ежемесячные надбавки к пенсии. Однако у некоторых выплаты так и не выросли, несмотря на дополнительные деньги.

Почему не растет пенсия

Пенсионеры, дожившие до 70, 75 и 80 лет, имеют право на ежемесячную возрастную надбавку к выплатам. Однако ее не предоставляют лицам, чья пенсия превышает 10 340,35 гривны.

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Однако часто случаются ситуации, когда украинец получает гораздо более низкую пенсию, но надбавки так и не увидел. Это вызвано тем, что расчетная пенсия лица меньше минимально допустимого по Украине, и поэтому государство за свой счет "подтянула" его до нужного уровня. Когда человек доживает до возрастных надбавок, за их счет покрывается разница между расчетной и фактической пенсией.

Объясняем на примере: Например, расчетная пенсия украинца с учетом его стажа и заплаты составляет 1 500 гривен. В 2023 году уровень минимальной пенсии – 2093 гривны, что означает, что лицо не может получать меньше этой суммы. Поэтому государство добавляет к расчетным выплатам еще 593 гривны, чтобы "дотянуть" их до нужного уровня.



Когда человек доживает до 70-летнего возраста, ему назначают ежемесячную надбавку в размере 300 гривен, но не к той пенсии, которую она получает, а к расчетной. Так что получается 1 500 + 300, что равно 1 800 гривен и уже к ним государство снова добавляет деньги, но в меньшем количестве (293 гривны), чтобы сумма была равна минимальной пенсии. Именно поэтому пенсионеры не получают увеличенные выплаты.

Так что фактически пенсионеры получают свои надбавки по возрасту, но они идут на покрытие расходов государства за увеличение пенсии.

Какие надбавки по возрасту получают украинцы

Прибавки по возрасту назначаются автоматически со дня достижения пенсионером нужного возраста. Их размер таков: