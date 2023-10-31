Если некому ухаживать: кому будут доплачивать более 800 гривен до пенсии
Источник:Закон Украины
Пенсионеры, за которыми некому ухаживать, могут рассчитывать на помощь от государства. Однако получат ее не все, а только соответствующие определенным условиям.
Кто может получить дополнительные 800 гривен
Пенсионерам, нуждающимся в постоянном уходе, но не получающим его, государство выплачивает 837 гривен ежемесячно.
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Чтобы получить эту надбавку, нужно соответствовать следующим критериям:
- достичь 80 лет и старше;
- самостоятельно проживать;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Как оформить такую доплату
Размер выплаты соответствует 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. Поэтому в 2024 году вполне вероятно, что сумма пособия вырастет, а пока она составляет 837 гривен.
Кроме заявления на оформление, необходимо подать следующие документы:
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.
Какую надбавку к пенсии могут получить все
По достижении определенного возраста, пенсионеру автоматически назначат надбавки к выплатам по возрасту. Они выглядят следующим образом:
- 300 гривен – для пенсионеров в возрасте 70 – 74 года;
- 456 гривен – для пенсионеров в возрасте 75 – 79 лет;
- 570 гривен – для пенсионеров в возрасте от 80 лет.