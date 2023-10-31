Если некому ухаживать: кому будут доплачивать более 800 гривен до пенсии

31 октября 2023, 15:09
Читати новину українською

Источник:

Закон Украины

Пенсионеры, за которыми некому ухаживать, могут рассчитывать на помощь от государства. Однако получат ее не все, а только соответствующие определенным условиям.

Кто может получить дополнительные 800 гривен

Пенсионерам, нуждающимся в постоянном уходе, но не получающим его, государство выплачивает 837 гривен ежемесячно.

Читайте также Кому отменят пенсию: украинские пенсионеры не будут получать выплаты

Чтобы получить эту надбавку, нужно соответствовать следующим критериям:

  • достичь 80 лет и старше;
  • самостоятельно проживать;
  • нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
  • получать пенсию по возрасту.
Обратите внимание! Если человек получает пенсию по инвалидности, он не сможет оформить себе такую помощь.

Как оформить такую доплату

Размер выплаты соответствует 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. Поэтому в 2024 году вполне вероятно, что сумма пособия вырастет, а пока она составляет 837 гривен.

Кроме заявления на оформление, необходимо подать следующие документы:

  • заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;
  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Какую надбавку к пенсии могут получить все

По достижении определенного возраста, пенсионеру автоматически назначат надбавки к выплатам по возрасту. Они выглядят следующим образом:

  • 300 гривен – для пенсионеров в возрасте 70 – 74 года;
  • 456 гривен – для пенсионеров в возрасте 75 – 79 лет;
  • 570 гривен – для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

 

 

Автор: Тетяна Стельмах