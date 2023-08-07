Пенсию увеличат по умолчанию: кто будет получать ежемесячные набавки к выплатам

После достижения определенного возраста украинцы могут рассчитывать на ежемесячные доплаты от государства. Однако получат их только те, у кого не очень большая пенсия.

Кто может рассчитывать на прибавку по возрасту

Пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, автоматически начислят надбавку по возрасту. Однако это касается только тех, кто получает выплаты не больше 10 340,35 гривны.

Еще в апреле 2020 года пенсионерам, достигшим 80 лет, установили доплаты к выплатам в размере 500 гривен. Однако уже в 2022 году они были увеличены до 570 гривен. В 2023 году такого перерасчета не производилось.

Так что доплаты по возрасту выглядят следующим образом:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Как оформить ежемесячную надбавку для пенсионеров, нуждающихся в уходе

Пенсионер может не получить выплату в месяц, когда наступает указанный возраст, если перерасчет его пенсии уже произошел. То есть надбавка будет прибавляться в будущем.

Лица, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном уходе, однако такого нет, могут рассчитывать на помощь государства. Для них выплатят 40% от прожиточного минимума – 837 гривен.

Чтобы получать деньги, следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Понадобятся следующие документы: