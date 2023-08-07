Пенсию увеличат по умолчанию: кто будет получать ежемесячные набавки к выплатам
После достижения определенного возраста украинцы могут рассчитывать на ежемесячные доплаты от государства. Однако получат их только те, у кого не очень большая пенсия.
Кто может рассчитывать на прибавку по возрасту
Пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, автоматически начислят надбавку по возрасту. Однако это касается только тех, кто получает выплаты не больше 10 340,35 гривны.Напомним! Еще в апреле 2020 года пенсионерам, достигшим 80 лет, установили доплаты к выплатам в размере 500 гривен. Однако уже в 2022 году они были увеличены до 570 гривен. В 2023 году такого перерасчета не производилось.
Так что доплаты по возрасту выглядят следующим образом:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Как оформить ежемесячную надбавку для пенсионеров, нуждающихся в уходе
Лица, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном уходе, однако такого нет, могут рассчитывать на помощь государства. Для них выплатят 40% от прожиточного минимума – 837 гривен.
Чтобы получать деньги, следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.
Понадобятся следующие документы:
- заявление;
- заключение ЛКК (врачебно-консультативная комиссия);
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером;
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.