Чехия получила от украинских беженцев вдвое больше средств, чем потратила им на соцпомощь

Беженцы из Украины, которые имеют временную защиту в Чехии, внесли в государственный бюджет страны около 54 миллиардов крон (или 2,2 миллиарда долларов). Это статистика за три года полномасштабной войны.

Прибыль Чехии от украинских беженцев

Это вдвое превышает расходы Праги на гуманитарные и социальные выплаты украинцам за эти годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные чешского Министерства труда и соцполитики.

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Так Чехия предоставила временную защиту 397 000 украинцам. Больше всего жителей Украины проживает в столице страны – почти 103 000 человек.

В то же время выплаты получают примерно 92 000 украинцев на общую сумму 760 миллионов крон (32 миллиона долларов) ежемесячно. За 2024 год сумма выплат украинцам составила 8 миллиардов крон (336 миллионов долларов). 70% получателей помощи от общего количества:

дети;

пенсионеры;

люди с инвалидностью.

Кроме того, около половины украинцев в Чехии имеют работу, сейчас зарегистрировано примерно 150 000 трудовых договоров. Однако подавляющее большинство граждан Украины работает на низкоквалифицированных должностях (строительство, производство и т.д.).

По словам министра труда Мариана Юречка, благодаря высокой вовлеченности беженцев в чешский рынок труда, общий баланс доходов и расходов является однозначным. То есть лица с временной защитой приносят в нашу систему больше, чем получают из него.

Приезжие из Украины помогают решать долгосрочную проблему нехватки рабочей силы в Чехии. Поэтому ни о каком вытеснении чешских граждан с рынка труда речь не идет – наоборот, занятость беженцев соответствует спросу. Не только налоги и социальные отчисления, но и потребление беженцев приносит миллиарды в наш государственный бюджет,

– сказал Юречка.

Заметьте! Общая помощь Чехии Украине, в том числе и помощь беженцам, составила 2,6 миллиарда долларов за время полномасштабной войны.