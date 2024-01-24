На 25% больше: "Приватбанк" приумножил свою прибыль за 2023 год

Чистая прибыль "Приватбанка" выросла на 25% по сравнению с 2022 годом. Доход финучреждения в прошлом году составил почти 38 миллиардов гривен.

Сколько заработал "Приватбанк"

В 2023 году чистая прибыль "Приватбанка" составила 37,8 миллиарда гривен. Председатель правления "Приватбанка" Герхард Беш заявил, что прибыль до налогообложения также выросла в два раза до 72,8 миллиарда гривен.

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Он добавил, что согласно новому закону, финучреждение уплатит налог на прибыль в размере – 26,8 миллиарда гривен. В то время как в прошлом году он составил всего 5 миллиардов гривен.

К слову, в конце 2023 года в банке было зафиксировано 18,35 миллиона клиентов физических лиц и 875 тысяч бизнес-клиентов.

В 2022 году чистая прибыль банка составила 30,25 миллиарда гривен. В то время как в предыдущем году эта цифра составляла 35,05 миллиарда гривен.

"Приватбанк" оплатит госбюджету 80% прибыли за 2023 год в виде дивидендов.

НБУ изменил правила работы банков с кредитными должниками

С 1 июля 2024 года финансовые учреждения начнут отчитываться перед НБУ об активных операциях должников. Это нужно будет делать, если общий размер долга украинца составляет или превышает 50 тысяч гривен или сумму в валюте в этом эквиваленте. Эту отчетность будут представлять пока лицо полностью не оплатит долг.

Кто будет представлять отчетность:

банки Украины;

финансовые компании, имеющие право предоставлять хотя бы одну из финансовых услуг, а именно: предоставление средств и банковских металлов в кредит, предоставление гарантий, факторинг, финансовый лизинг;

кредитные союзы

Регулятор имеет право требовать отчетность об активных операциях от различных финансовых учреждений в следующие сроки: