Пенсии поставили на паузу: кого могут оставить без выплат

В некоторых случаях Пенсионный фонд может временно приостановить начисление пенсионных выплат. Такое решение принимают при наличии определенных законодательством оснований, о которых следует знать каждому пенсионеру.

Кого могут оставить без выплат?

Часть украинских пенсионеров может столкнуться с временным прекращением пенсионных выплат из-за невыполнения одного из обязательных требований Пенсионного фонда. Прежде всего это касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда на подконтрольную Украине территорию.

Согласно действующим правилам, украинцы с временно оккупированных территорий должны подтвердить, что не получают пенсионное обеспечение от Российской Федерации. Без выполнения этого требования Пенсионный фонд может приостановить начисление средств.

Под риск попали пенсионеры, которые в 2025 – 2026 годах прошли физическую идентификацию, но не подали уведомление о неполучении пенсии от российских органов пенсионного обеспечения.

Обратите внимание! Если до установленного срока такого подтверждения не поступило, выплаты могли временно остановить.

Почему ввели такое требование?

Механизм связан с предотвращением двойных пенсионных выплат. Украинское законодательство предусматривает, что государственная пенсия выплачивается при условии, что гражданин не получает аналогичное обеспечение от страны-агрессора.

Именно поэтому Пенсионный фонд проверяет эту информацию и требует от отдельных категорий пенсионеров дополнительного подтверждения.

Как возобновить выплаты?

Приостановление пенсии не означает потерю права на нее. После выполнения необходимых требований выплаты могут быть восстановлены.

Для этого нужно подать заявление о возобновлении пенсии и сообщить об отсутствии выплат со стороны России. Сделать это можно через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда и во время видеоидентификации, а также по почте или лично в сервисном центре ПФУ.

Важно! Сообщение подается один раз. Повторное обращение необходимо только в случае изменения обстоятельств.

Что еще может стать причиной паузы в выплатах?