Почему пенсионеров начали проверять?

Во время проверок пенсионного статуса украинцам могут понадобиться дополнительные документы для подтверждения страхового стажа и права на получение выплат. Особенно это касается людей, которые потеряли документы из-за войны, выехали за границу или имеют неполные данные в пенсионных реестрах.

Юристы обращают внимание, что во многих случаях Пенсионный фонд предоставляет формальные ответы, которые не учитывают индивидуальных обстоятельств человека. Именно поэтому во время проверок ключевым становится официальное подтверждение стажа и установление права на пенсию, объясняет Ведомство.

Справочно! Если страховой стаж человека составляет около 20 лет, то по действующему законодательству право на пенсию по возрасту возникает только после 65 лет. То есть до этого возраста человек формально не считается пенсионером и не имеет права на пенсионные выплаты.

В такой ситуации важно получить официальное подтверждение от Пенсионного фонда об отсутствии права на пенсию или подтвердить имеющийся страховой стаж.

Что стоит сделать пенсионерам и украинцам за рубежом?

Специалисты советуют прежде всего попытаться восстановить документы о трудовой деятельности. Если трудовая книжка осталась на оккупированной территории или потеряна, можно обратиться к бывшим работодателям, знакомым или коллегам с просьбой помочь найти копии документов или хотя бы фото страниц трудовой книжки.

Также украинцам за рубежом рекомендуют обращаться в консульства или дипломатические учреждения Украины. Там могут помочь с правильным оформлением обращений в Пенсионный фонд и предоставить разъяснения относительно подтверждения пенсионного статуса.

Важно! Кроме этого, юристы советуют повторно подавать официальный запрос в ПФУ с просьбой установить страховой стаж и предоставить четкий ответ о праве на пенсию.

Особенно актуальным это стало после вступления в силу закона №4851 от 9 апреля 2026, который должен упростить процедуры для людей, потерявших документы из-за войны, оккупацию или вынужденное перемещение.

Нужно ли проходить идентификацию?