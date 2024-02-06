Поработала с VIP-клиентами: бывшая работница банка выманила почти 86 миллионов гривен

В Киеве поймали злоумышленницу, которая выдавала себя за работницу банка. Женщина присвоила почти 86 миллионов гривен, которые принадлежали VIP-клиентам.

Женщина притворялась работницей банка

Бывшая менеджер банка по работе с вип-клиентами, присваивала их доход, уверяя, что скоро граждане получат высокую прибыль.

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После своего увольнения злоумышленница решила воспользоваться доверием бывших клиентов и нажиться на чужих средствах. Для правдоподобности она сняла офис под настоящим отделением банка и скрыла информацию о своем увольнении.

Одному из клиентов мошенница сообщила, что деньги ей необходимы для якобы увеличения оборотного капитала ее бизнеса, который был связан с обменом валют. Таким образом она получила почти 32 миллиона гривен. Другому клиенту женщина объясняла, что деньги ей нужны для приобретения недвижимости и получила более 54 миллионов гривен,

– написали в прокуратуре.

Полученные средства она обещала вернуть как можно быстрее, однако почти сразу выключала телефон и исчезала. Деньги были потрачены на собственные нужды.