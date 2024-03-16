Ночью приложение и сайт Приват24 не будут работать: в чем причина

В "ПриватБанке" сообщили, что ночью сервис Приват24 будет недоступными. Речь идет как о приложении, так и web-версии банкинга.

Отмечается, что причиной являются регламентные работы. Соответствующие сервисы будут недоступны в течение 5 часов.

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Детали от "ПриватБанка"

"ПриватБанк" предупредил, что в ночь на 17 марта 2024 года проведет регламентные работы в Приват24. Отмечается, что это нужно для более качественного и безопасного обслуживания клиентов. В это время банк не сможет обрабатывать платежи.

Во время проведения работ 17 марта с 0:00 до 5:00 утра платежи, пополнения мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут временно недоступны,

– сообщил банк

Там добавили, что обычно регламентные работы проводят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. "ПриватБанк" советует заранее провести все запланированные платежи, или отложить их на утро – когда плановые работы завершатся.

"ПриватБанк" получил кредит

Украинский ""ПриватБанк"" получил кредит от Европейского банка реконструкции и развития в размере 25 миллионов долларов. Деньги предоставят в рамках Программы содействия развитию торговли. Сообщается, что главная цель транша – обеспечение бесперебойной торговли с Украиной.

Таким образом "ПриватБанк", подписав соглашение с ЕБРР, присоединился к 11 другим украинским банкам, с которыми уже продолжается сотрудничество в рамках Программы содействия развитию торговли.