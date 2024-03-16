Зазначається, що причиною є регламентні роботи. Відповідні сервіси будуть недоступними протягом 5 годин.

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Деталі від "ПриватБанку"

"ПриватБанк" попередив, що в ніч на 17 березня 2024 року проведе регламентні роботи в Приват24. Зазначається, що це потрібно задля більш якісного та безпечного обслуговування клієнтів. У цей час банк не зможе опрацьовувати платежі.

Під час проведення робіт 17 березня з 0:00 до 5:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні,

– повідомив банк.

Там додали, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. "ПриватБанк" радить заздалегідь провести всі заплановані платежі, або ж відкласти їх на ранок – коли планові роботи завершаться.

"ПриватБанк" отримав кредит

Український ""ПриватБанк"" отримав кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 25 мільйонів доларів. Гроші нададуть у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі. Повідомляється, що головна мета траншу – забезпечення безперебійної торгівлі з Україною.

Таким чином "ПриватБанк", підписавши угоду з ЄБРР, приєднався до 11 інших українських банків, з якими уже триває співпрацю у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі.