Сповільнення інфляції в Україні

Попри продовження війни інфляційний тиск в Україні суттєво знизився, повідомили в НБУ під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Відтак, на сповільнення інфляції вплинула низка факторів:

мораторій на підвищення низки тарифів на ЖКП;

більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних тогорічних врожаїв.

Зауважте! Певний ефект на продовольчі ціни мала й переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок.

Щодо базової інфляції, то вона також сповільнилася: до 4,5%. Стійка ситуація на валютному ринку посприяла поліпшенню інфляційних і курсових очікувань більшості груп респондентів.

Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні майже нівельована, а курс гривні помірно коливався як в один, так і в інший бік, як і передбачає керована гнучкість обмінного курсу,

– зазначив регулятор.

Що буде з рівнем інфляції надалі

У НБУ повідомляють, що поступове зростання доходів українців і підвищені витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск, проте він буде помірним. Відтак, зростання споживчих цін буде обмежуватися завдяки:

фіксації окремих житлово-комунальних тарифів;

монетарній політиці НБУ, що спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і курсової стійкості.

Регулятор прогнозує, що інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 відсотковий пункт у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться в другому півріччі.