Сповільнення інфляції в Україні
Попри продовження війни інфляційний тиск в Україні суттєво знизився, повідомили в НБУ під час брифінгу, передає 24 Канал.
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Відтак, на сповільнення інфляції вплинула низка факторів:
- мораторій на підвищення низки тарифів на ЖКП;
- більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних тогорічних врожаїв.
Щодо базової інфляції, то вона також сповільнилася: до 4,5%. Стійка ситуація на валютному ринку посприяла поліпшенню інфляційних і курсових очікувань більшості груп респондентів.
Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні майже нівельована, а курс гривні помірно коливався як в один, так і в інший бік, як і передбачає керована гнучкість обмінного курсу,
– зазначив регулятор.
Що буде з рівнем інфляції надалі
У НБУ повідомляють, що поступове зростання доходів українців і підвищені витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск, проте він буде помірним. Відтак, зростання споживчих цін буде обмежуватися завдяки:
- фіксації окремих житлово-комунальних тарифів;
- монетарній політиці НБУ, що спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і курсової стійкості.