"Приват24" не будет работать в ночь на 20 октября: в чем причина
Источник:Приватбанк
В ночь на 20 октября государственный Приватбанк будет проводить регламентные работы в приложении "Приват24". В связи с этим сервисы мобильного приложения будут недоступны до утра.
Так, технологическая пауза в работе "Приват24" продлится с 00:00 и до 07:00 часов утра.
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Почему не будет работать "Приват24"
Банк временно приостановит операции с платежными картами и платежи клиентов в "Приват24" для физических лиц. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка,
– указали в пресс-службе.
Отмечается, что регламентные работы необходимы, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность операций с платежными картами.
В Приватбанке отмечают, что обычно регламентные работы происходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. В компании посоветовали заранее воспользоваться Приват24 или сетью безналичной оплаты, если такие планы не были. Или же провести операции после завершения работ.
К слову, Приватбанк является участником государственной программы "Национальный кэшбек", которая стартовала 2 сентября 2024 года. Теперь через "Приват24" можно бесплатно оформить специальную цифровую карту Mastercard "Кэшбек "Сделано в Украине".