"Приват24" не будет работать в ночь на 22 сентября: сколько это продлится
В ночь на 22 сентября государственный Приватбанк будет проводить регламентные работы в мобильном приложении. "Приват24" будет недоступен в течение определенного времени.
Об этом говорится в сообщении в мобильном приложении Приватбанка, передает 24 Канал.
Смотрите также "Национальный кэшбек": Приватбанк и Ощадбанк присоединились к программе
Регламентные работы в "Приват24"
В ночь на 22 сентября с 01:00 до 02:00, мы проводим плановые регламентные работы своих систем и сервисов, поэтому временно будет приостановлено проведение некоторых платежей в "Приват24". Приносим извинения за временные неудобства,
– говорится в сообщении.
Добавим, что обычно банк проводит регламентные работы ночью, поскольку в это время большинство клиентов не проводят операций. Советуем завершить свои финансовые операции до указанного срока, или перенести их на время после завершения обслуживания.
Предупреждение в мобильном приложении "Приват24" / скриншот 24 Канала
Оперативные новости Украины и мира читайте в нашем телеграмм-канале.
К слову, недавно мы рассказывали, что Приватбанк расширил географию доставки карт в США, Швейцарию и Словению через Укрпочту.