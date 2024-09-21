"Приват24" не будет работать в ночь на 22 сентября: сколько это продлится

В ночь на 22 сентября государственный Приватбанк будет проводить регламентные работы в мобильном приложении. "Приват24" будет недоступен в течение определенного времени.

Об этом говорится в сообщении в мобильном приложении Приватбанка, передает 24 Канал.

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Регламентные работы в "Приват24"

В ночь на 22 сентября с 01:00 до 02:00, мы проводим плановые регламентные работы своих систем и сервисов, поэтому временно будет приостановлено проведение некоторых платежей в "Приват24". Приносим извинения за временные неудобства,

– говорится в сообщении.

Добавим, что обычно банк проводит регламентные работы ночью, поскольку в это время большинство клиентов не проводят операций. Советуем завершить свои финансовые операции до указанного срока, или перенести их на время после завершения обслуживания.

Предупреждение в мобильном приложении "Приват24" / скриншот 24 Канала

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