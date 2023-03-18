Приватбанк предупреждает о временных проблемах с карточками

Ночью на 19 марта у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы в работе с карточками. Это связано с техническими работами.

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения. Предупреждение разместили в "Приват24 для бизнеса". 24 Канал.

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Технические работы

Затруднения – срочные, поскольку технические работы продолжаются с 00:05 до 03:05. В банке отметили, что это необходимо для комфорта пользователей. Пока неизвестно, какие проблемы могут возникнуть, но воспользоваться банковскими карточками можно раньше или на следующий день.

В период с 00:05 до 03:05 19.03.2023 возможны трудности по работе с карточками,

– говорится в сообщении.

"Приват" и "Ощад" не смогут закрывать отделение

В Нацбанке планируют ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны. Объяснили, что работа банковских отделений имеет особое значение для экономики государства.

Поэтому НБУ обратился к правительству, чтобы ввести мораторий для закрытия отделений.