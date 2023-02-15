В "Приватбанке" приветствовали это решение, назвав его триумфом.

Большая палата Верховного суда приняла историческое решение по делу по иску Александра Дубилета, которое делает невозможным возвращение национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим владельцам,

– говорится в сообщении.

Интересно Приватбанк отменит плату за обслуживание для бизнеса в год.

Бывший глава правления банка Александр Дубилет ранее пытался признать недействительным договор о покупке ПриватБанка государством за 1 гривну. В результате него государство приобрело в собственность 100% акций ПриватБанка.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 приняло решение о национализации "Приватбанка" и влило в его капитал более 155 миллиардов гривен.

Хозяйственный суд в Киеве закрыл дело, а Северный апелляционный хозяйственный суд упразднил это решение и вернул дело в первую инстанцию. Тогда "ПриватБанк" подал кассацию.

Кассационный хозяйственный суд в Верховном суде попросил Большую палату решить правовую проблему применения нового так называемого "закона о банках", который предусматривает, что бывшие владельцы банка могут получить только денежное возмещение за него.

Решение Верховного суда подтвердило безапелляционность применения "антиколомойского" закона №590-ІХ, прямо запрещающего возвращение акций выведенных с рынка банков их бывшим владельцам.

В "Приватанке" также заявили, что от этого дела зависело дальнейшее рассмотрение еще более 40 подобных исков, с помощью которых бывшие владельцы ПриватБанка и их окружение пытались оспорить законность национализации.

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