У "ПриватБанку" привітали це рішення, назвавши його тріумфом.

Велика палата Верховного суду ухвалила історичне рішення у справі за позовом Олександра Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого у 2016 році "ПриватБанку" його колишнім власникам,

– йдеться у повідомленні.

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Колишній голова правління банку Олександр Дубілет раніше намагався визнати недійсним договір про купівлю "ПриватБанку" державою за 1 гривню. Внаслідок нього держава набула у власність 100% акцій "ПриватБанку".

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "ПриватБанку" і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Господарський суд у Києві закрив справу, а Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення і повернув справу в першу інстанцію. Тоді "ПриватБанк" подав касацію.

Касаційний господарський суд у Верховному суді попросив Велику палату розв'язувати правову проблему щодо застосування нового так званого "закону про банки", який передбачає, що колишні власники банку можуть отримати лише грошове відшкодування за нього.

Рішення Верховного суду підтвердило безапеляційність застосування "антиколомойського" закону №590-ІХ, який прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам.

У "ПриватБанку" також заявили, що від цієї справи залежав подальший розгляд ще понад 40 подібних позовів, за допомогою яких колишні власники "ПриватБанку" та їхнє оточення намагались оскаржити законність націоналізації.

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