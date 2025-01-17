Эксперт рассказал, когда Украина сможет привязать гривну к евро

Привязка гривны к евро как основной иностранной валюты может произойти только через несколько лет. В частности, для этого нужны благоприятные военные и экономические обстоятельства.

Когда Украина сможет привязать гривну к евро

По идеальному сценарию, это произойдет не раньше 2028 года, сообщает 24 канал со ссылкой на вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

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Он считает, что реализация привязки потребует соблюдения как минимум пяти основных требований:

количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах; продвижение Украины в Евросоюз должно быть не только декларативным, а с максимальной интеграцией всех государственных процессов, в частности экономики, законодательства к нормам и принципам европейского сообщества; в Украине должен быть мир с четкими гарантиями безопасности, что сделают невозможным любые посягательства России на суверенность Украины; привлечение крупных инвестиций Европы в послевоенное восстановление и развитие страны; Киев должен соответствовать основополагающим демократическим принципам и постулатам Евросоюза, среди которых свобода слова, прозрачность выборов, борьба с коррупцией и тому подобное.

Переход на евро не стоит воспринимать как панацею. И уж точно речь не идет об отказе от гривны. Поэтому гражданам не стоит нервничать, скупая евро,

– заверил Сергей Мамедов.

Он отметил, что это будет вполне естественный и экономически взвешенный процесс, о котором граждане узнают заранее. При этом, еще на этапе бюджетного планирования на будущий год.

Согласно словам эксперта, пока отказа от доллара США как "курсообразующей валюты" не произойдет.

Заметьте! Сейчас Украина декларирует стратегическую цель, вектор развития, реализация которого совпадает со стратегической задачей стать полноправным членом Европейского Союза.