В конце 2025 года в российской экономике все более заметны признаки системного напряжения. Одной из ключевых тенденций года стало накопление задолженности по выплате заработной платы.

Что известно о задержках зарплат в России?

Несмотря на официальные заявления об экономическом росте, его структура свидетельствует о критической зависимости от военно-промышленного комплекса. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Зафиксирован резкий рост жалоб граждан на нарушение трудовых прав. По данным Роструда, количество обращений на начало декабря превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Наибольший прирост зафиксирован в категории жалоб на задержки зарплат – более 26 тысяч случаев, что на 60% больше, чем в 2024 году. Параллельно на 33% выросло количество заявлений о незаконных увольнениях.

По состоянию на конец октября суммарные долги по выплате зарплаты достигли 2,2 миллиарда рублей, увеличившись за месяц почти на 11%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос втрое, что стало максимальным уровнем с августа 2020 года.

Как это связано с ВПК?

Несмотря на официальные отчеты Росстата об экономическом росте, его структура свидетельствует о критической зависимости от военно-промышленного комплекса.

Сектор оборонного производства России работает в трехсменном режиме, именно он обеспечил две трети прироста ВВП в этом году. К слову, в третьем квартале с 0,6% роста экономики 0,4 процентного пункта пришлось на "госуправление и обеспечение безопасности".

Доля ВПК в новом ВВП выросла почти втрое по сравнению с 2024 годом: тогда он обеспечивал лишь 1 пункт с 4,3% прироста.

В то же время корпоративные доходы за три квартала 2025 года сократились на 7,7 %. Это усиливает риски несвоевременных выплат зарплат, что влечет за собой:

рост кредитной задолженности;

проблемы в банковском секторе;

угрозу более масштабного экономического кризиса.

К слову, финансовые трудности заставляют все больше россиян брать быстрые займы, которые они не могут вернуть. По данным Цетробанка, ежемесячно количество людей, которые обращаются в микрофинансовые организации, растет примерно на 300 тысяч, пишет The Moscow Times.

Интересно! По состоянию на 1 декабря сумма неоплаченных рассрочек за новостройки достигла 1,5 триллиона рублей, что составляет 17% от заключенных договоров.

Такая динамика подчеркивает, что формальный рост ВВП в России все больше базируется на военных расходах, тогда как социально-экономические показатели демонстрируют углубление кризиса,

– пишут в СВР.

Кому задерживают зарплату?