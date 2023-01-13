Путин подкупает бедных, но увеличение выплат не спасет Россию от обнищания, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
В России увеличили выплаты беднейшей части населения. Кроме того, российские военные также получат единовременную выплату. Но, несмотря ни на что, это не спасет русский народ от общего обнищания и падения доходов.
Подкуп русского электората
По статистике от Bloomberg Economics Россия выделяет около двух третей своего бюджета на оборону, безопасность и социальные программы.
Читайте также США и союзники готовят новые санкции против российской нефтяной промышленности, – WSJ
Чтобы не потерять поддержку электората, страна-агрессорша увеличила размер социальной помощи. Такой подход смог сократить общую численность населения, живущего за чертой бедности.
Более того, даже сам министр финансов России однажды заявил, что лучше прекратит финансирование дорог или инфраструктуры, чем пойдет на компромисс по помощи тем, кто составляет основную часть бедных.Напоминаем, что российская экономика сейчас находится на пути к существенному сокращению впервые за почти три десятилетия.
Соцпомощь и выплаты военным не помогут спасти Россию
- В прошлом году Россия потратила чуть более 1 триллиона рублей, 15 миллиардов долларов, на помощь семьям с детьми и еще около 400 миллиардов рублей на пенсии. Эти суммы планируется подоить в 2023 году.
- Расходы на военнослужащих, включая добровольцев и мобилизованных, могут составлять около 1,1 триллиона рублей в год.
Всплеск социальных и военных расходов в сочетании с сокращением доходов от продажи нефтяного газа сделает бюджетный баланс России в этом году чрезвычайно хрупким,
– прогнозируют сами российские экономисты.
Соответственно, такое облегчение для народа вряд ли компенсирует всеобщее обнищание России, ведь столкнувшись с риском недополучения доходов, правительство агрессорки позволит инфляции несколько снизить реальную стоимость социальных выплат.
Интересно Две страны серьезно отстают от введения санкций на российские активы, – ЕС
Как обнищает русский народ
- Последствия войны настолько опорожнили средний русский класс, что сейчас составляет не более 10% населения.
- В стране фиксируют серьезную нехватку рабочей силы. Сотни тысяч людей, которые имели возможность покинуть Россию, скрылись, оставляя имущество и работу.
- По данным государственного опроса общественного мнения, более трети населения стали больше экономить на питании.
- А расходы на мобилизацию и последствия санкций приведут к провалу в прогнозах правительства по бюджету. Совокупность всех проблем может истощить резервы кремля до самого низкого уровня за последние годы.