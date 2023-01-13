Путин подкупает бедных, но увеличение выплат не спасет Россию от обнищания, – Bloomberg

В России увеличили выплаты беднейшей части населения. Кроме того, российские военные также получат единовременную выплату. Но, несмотря ни на что, это не спасет русский народ от общего обнищания и падения доходов.

Подкуп русского электората

По статистике от Bloomberg Economics Россия выделяет около двух третей своего бюджета на оборону, безопасность и социальные программы.

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Чтобы не потерять поддержку электората, страна-агрессорша увеличила размер социальной помощи. Такой подход смог сократить общую численность населения, живущего за чертой бедности.

Более того, даже сам министр финансов России однажды заявил, что лучше прекратит финансирование дорог или инфраструктуры, чем пойдет на компромисс по помощи тем, кто составляет основную часть бедных.

Соцпомощь и выплаты военным не помогут спасти Россию

В прошлом году Россия потратила чуть более 1 триллиона рублей, 15 миллиардов долларов, на помощь семьям с детьми и еще около 400 миллиардов рублей на пенсии. Эти суммы планируется подоить в 2023 году.

Расходы на военнослужащих, включая добровольцев и мобилизованных, могут составлять около 1,1 триллиона рублей в год.

что российская экономика сейчас находится на пути к существенному сокращению впервые за почти три десятилетия.

Всплеск социальных и военных расходов в сочетании с сокращением доходов от продажи нефтяного газа сделает бюджетный баланс России в этом году чрезвычайно хрупким,

– прогнозируют сами российские экономисты.

Соответственно, такое облегчение для народа вряд ли компенсирует всеобщее обнищание России, ведь столкнувшись с риском недополучения доходов, правительство агрессорки позволит инфляции несколько снизить реальную стоимость социальных выплат.

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Как обнищает русский народ