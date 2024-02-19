Проблемы россиян в ОАЭ: какое решение приняли эмиратские банки

Многие страны уже заблокировали россиянам возможность пользоваться их банками. Эта тенденция продолжается.

Что известно о решении эмиратских банков

Как сообщают российские СМИ, банки ОАЭ решили ограничить расчеты с клиентами из России, речь идет как о счетах физлиц, так и компаний. Это решение возникло на фоне введения вероятных вторичных санкций за сотрудничество с россиянами.

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При этом, российские политики такое решение ОАЭ не считают критическим. Более того, кремлевские чиновники заявляют, что эту проблему можно решить.

Позиция банков ОАЭ

Стоит отметить, что политика банков ОАЭ в отношении россиян начала меняться еще в сентябре 2023 года. Именно тогда эмиратские кредитные организации отказались принимать платежи, поступающие из России. Обойти это ограничение удалось благодаря использованию транзитных финансовых учреждений, в частности в Гонконге, и через криптоплатежи.

Сейчас уже не проходят обычные платежи в обе стороны и закрываются счета некоторых компаний. При этом, эмиратские банки прямо заявляют, что причиной блокировки является российское гражданство владельца организации. Первые замораживания счетов начались еще в декабре 2023 года.

Гонконг также ограничил возможность расчетов с россиянами.