Паникуют даже экономические гиганты: какая масштабная проблема ожидает Россию уже летом

В итоге российская экономика переживает не самые легкие времена. Даже ранее самые прибыльные отрасли сталкиваются с серьезными вызовами, которые могут привести к неожиданным последствиям.

В России почти не осталось сфер, в которых нет проблем, рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Кризис углубляется настолько, что уже становится слишком ощутимым для самих россиян.

Россию ждет большой кризис

Все больше отраслей в России демонстрируют проблемы. В прошлом году на Экономическом форуме в России прямо говорили о том, что даже крупные металлургические предприятия могут закрываться.

Еще в начале 2025 года глава основного угольного региона России – Кемерово – говорил, что, возможно, придется закрывать все шахты. Многие люди останутся без работы, и это может создать не лучшие внутренние условия,

– отметил Иван Ус.

По данным российских СМИ, Владимиру Путину также доложили, что за 4 месяца в российской экономике ожидают безумный кризис. Все больше ключевых отраслей становятся кризисными: металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная отрасль. Четырехдневный рабочий день в России стал нормой. Поговаривают даже о том, что на некоторых предприятиях могут ввести трехдневный рабочий день, что приведет к существенному уменьшению заработных плат.

Обратите внимание! В 2025 году крупные предприятия в России, как "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "Горьковский автозавод", "Уралвагонзавод" уменьшили рабочую неделю до четырёх дней. К сожалению для россиян, это произошло не с целью улучшения рабочих условий с сохранением зарплат, а из-за экономического кризиса и падения внутреннего спроса.

"В банках большое количество проблемных кредитов, которая очень выросла с началом 2026 года. Из-за повышения налогов люди не спешат возвращать деньги, которые взяли в банке. Не исключаю, что даже ведущая отрасль российской экономики – нефтегазовая – столкнется с еще большими проблемами, чем уже есть сейчас", – заметил эксперт.

Себестоимость российской нефти опустилась до почти до 40 долларов за баррель. Еще в ноябре цена колебалась в пределах 45 долларов за баррель, а уже в феврале показатель может упасть до 39. Это может привести к без преувеличения критическим последствиям для России.

Какие еще проблемы сейчас фиксируют в России?