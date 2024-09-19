Суровое испытание: что будет с украинской энергетикой зимой

Международное энергетическое агентство предупреждает, что следующая зима может стать самым значительным испытанием для Украины с момента начала российского вторжения. Какие вызовы ждут украинцев, читайте далее.

Почему эта зима может быть самой тяжелой для Украины

В отчете энергетического агентства указано, что в течение 2022 и 2023 годов около половины энергетических мощностей Украины были оккупированы российскими войсками, уничтожены или повреждены, передает The Guardian.

Читайте также: ЕС выделит 160 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

Учитывая то, что Украина потеряла более двух третей своих производственных мощностей электроэнергии, сейчас наблюдается значительный разрыв между доступными поставками электроэнергии и пиковым спросом. Кроме того, примерно половина крупных сетевых подстанций получила повреждения от ракетных атак и беспилотников.

Будущая зима станет самым тяжелым испытанием для энергетической сети Украины с момента вторжения России, поскольку многочисленные электростанции разрушены или повреждены,

– заявили в агентстве.

Согласно заявлению генерального директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, украинская энергосистема в этом зимнем сезоне также столкнется с самыми серьезными вызовами в сфере энергетической безопасности.

Энергосистема Украины выдержала последние две зимы... Но эта зима будет, безусловно, самым суровым испытанием,

– отметил генеральный директор IEА Фатих Бирол в пресс-релизе.

В то же время он призвал европейские страны ускорить поставки оборудования и запчастей для восстановления поврежденных объектов и принять меры для их защиты от атак беспилотников.

Интересно! Агентство также сообщило о возможных проблемах с электроснабжением в соседней Молдове после того, как Украина прекратит транзит российского газа в конце 2024 года.