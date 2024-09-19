Чому ця зима може бути найважчою для України

У звіті енергетичного агентства зазначено, що протягом 2022 та 2023 років близько половини енергетичних потужностей України були окуповані російськими військами, знищені або пошкоджені, передає The Guardian.

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З огляду на те, що Україна втратила понад дві третини своїх виробничих потужностей електроенергії, наразі спостерігається значний розрив між доступним постачанням електроенергії та піковим попитом. Крім того, приблизно половина великих мережевих підстанцій зазнала пошкоджень від ракетних атак та безпілотників.

Майбутня зима стане найважчим випробуванням для енергетичної мережі України з моменту вторгнення Росії, оскільки численні електростанції зруйновані або пошкоджені,

– заявили в агентстві.

Згідно з заявою генерального директора Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Бірола, українська енергосистема цього зимового сезону також зіштовхнеться з найсерйознішими викликами в сфері енергетичної безпеки.

Енергосистема України витримала останні дві зими… Але ця зима буде, безумовно, найсуворішим випробуванням,

– зазначив генеральний директор IEА Фатіх Бірол у пресрелізі.

Водночас він закликав європейські країни пришвидшити постачання обладнання та запчастин для відновлення пошкоджених об’єктів і вжити заходів для їх захисту від атак безпілотників.

Цікаво! Агентство також повідомило про можливі проблеми з електропостачанням у сусідній Молдові після того, як Україна припинить транзит російського газу наприкінці 2024 року.