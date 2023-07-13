Рынок в "предвкушении" изменений: что будет с депозитными ставками на следующей неделе

Банкир прогнозирует, что с 17 по 23 июля может начаться тенденция к убыванию процентов по гривневым депозитам. В то же время ставки в долларах и евро будут постепенно расти до 2% и выше.

Проценты по гривневым депозитам будут падать

По мнению банкира Дмитрия Замотаева, которое он высказал для 24 Канала, проценты по гривневым депозитам существенно не изменятся. Максимальные ставки по вкладам с размещением 6 – 9 месяцев по-прежнему будут находиться на уровне до 21%, размер средних ставок в зависимости от срока депозитов составит от 12-13% (от 3 месяцев) до 18% (6 – 12 месяцев).

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА Замечу, что пик максимальных ставок уже пройден. На фоне анонсированного снижения учетной ставки на 1 – 2 процентного показателя рынок уже в "предвкушении" постепенных изменений: вполне возможно, что в ближайшие 1,5 – 2 месяца ставки будут постепенно снижаться (можем предположить уменьшение процентов в среднем на 1 – 2 процентного. показателя).

По данным портала Минфин, на прошлой неделе лишь в одном коммерческом банке ставки по депозитам выросли от 0,5 процентного показателя (на 9 месяцев) до 2 процентных показателей (на 3 месяца). В то же время еще один банк снизил ставки по 6-месячным вкладам на 1,5 процентного показателя.

Но стоит заметить, что, несмотря на снижение номинальной доходности, фактическая прибыль с учетом инфляции останется без изменений: в зависимости от срока вклада чистая прибыль гривневых депозитов составит от 3% до 6% годовых (напомню, что это соответствует уточненному прогнозу НБУ по итогам июня - в годовом измерении инфляция сократится до 12,8%),

– добавил банкир.

Что будет с валютными депозитами

По процентам по валютным депозитам Дмитрий Замотаев выразил более положительные ожидания. За прошедшую неделю ставки по долларовым вкладам были увеличены сразу в 3 банках: от 0,75 процентного показателя (сроком 6 – 9 месяцев) до 2,4 процентного показателя (сроком депозита 1 год).

Что касается валютных депозитов, то в этом сегменте наблюдается обратная к гривневым вкладам тенденция. Пока максимальные ставки по долларовым вкладам с размещением на 1 год зафиксированы на уровне 2,75%, а вклады в евро достигли отметки в 2%. В то же время средние ставки в долларах уже составляют 1,8 – 2%, а в евро – 1,5 – 1,8%,

– объяснил банкир.

Он считает, что достаточно оснований полагать, что тенденция постепенного роста процентов по валютным вкладам будет продолжаться и в течение июля-августа. В то же время по всем признакам максимальные ставки вряд ли превысят 3% в долларах и 2,5% в евро. По размеру чистой прибыли валютные депозиты почти сравняются с гривневыми.