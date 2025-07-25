Более 40 000 гривен можно получить за одну монету: как распознать и где продать

Ценными в Украине считаются монеты номиналом 1 гривна 1992 года. Монеты можно дорого продать, если они имеют определенные особенности

Почему старая 1 гривна ценна?

Цена монеты 1 гривна 1992 года зависит от разновидности штампа и состояния монеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ресурс "Монеты-ягодки".

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1 гривна 1992 года – пробная монета Украины. Монету чеканили при настройке оборудования. Первые гривны были без гуртовой надписи, точный тираж неизвестен.

Найти в кошельке 1 гривну 1992 года нереально, ведь в обращение они официально не вводились. Известно лишь несколько экземпляров монеты, они находятся в частных коллекциях нумизматов. Те гривны 1992 года, которые выставляют на продажу, обычно поступают из частных коллекций,

– пишут специалисты ресурса.

Сколько заплатят за монету?

Стоимость монеты будет зависеть от ее разновидности:

1.1ААг гладкий гурт

На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. На аукционе такую монету продают за 12 000-30 000 гривен, были случаи когда стоимость монеты доходила до 37 000 гривен.

1 гривна 1992 г. 1.1ААг, гладкий гурт / "Монеты-ягодки"

Монеты с надписями на гурте

Это такие монеты, как 1.1АА1 на гурте 1994, 1.1АА1.1 на гурте 1995 и 1.1АА2 на гурте 1995.

По заказу НБУ было выпущено всего 150 экземпляров монеты 1 гривна с надписью на гурте. Плашки для нанесения гуртовой надписи быстро износились, поэтому специалисты работали над разработкой новых.

1 гривна 1992 г. 1.1АА1, на гурте год отделен тремя точками / "Монеты-ягодки"

Позже были изготовлены плашки с датами 1994 и 1995. Дату с обеих сторон так же отделяли три точки. Пробные гривны чеканили английскими пуансонами с датой 1992, поэтому получилось что на поле монеты указана дата 1992, а на гурте – 1994 или 1995.

Стоимость металлической гривны 1992 года с датами 1994 или 1995 на гурте колеблется в пределах 15 000-20 000 гривен, иногда может доходить до 30 000 гривен. Также ценной является монета 1.1АА2 на гурте 1995, за которую можно получить 40 000-44 000 гривен.

Где продать 1 гривну 1992 года?

В Украине можно разбогатеть на старых монетах, а редкие монеты 1 грн 1992 года продают на аукционах Виолити, New Auction, форум "Монеты ИТК".

Перед участием в акции специалисты советуют обязательно проконсультироваться со специалистами, потому что на аукционах часто продают фальшивки или копии под видом оригинала.