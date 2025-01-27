Может ли Украина продать ГТС Соединенным Штатам

Звучало немало мнений и сценариев относительно будущего украинской газотранспортной системы. В частности и ее продажа Соединенным Штатам Америки.

Может ли Украина продать ГТС США

Однако этот вариант развития событий маловероятен, потому что в нем нет никакого экономического и политического смысла, рассказал бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью 24 каналу.

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Такое мнение о продаже украинской ГТС высказал бывший глава администрации Президента Украины при Викторе Ющенко Виктор Балога. Он заявил, что якобы после той продажи системы США, Россия прекратит обстреливать ее.

Это какой-то бред, ведь зачем американцам украинская газотранспортная система. Неужели система зарабатывает какие-то большие средства? Мне сложно это комментировать, ведь никакого экономического и политического смысла я в этом не вижу,

– сказал Сергей Макогон.

Концепция "газового сейфа Европы"

В то же время эксперт прокомментировал идею "газового сейфа Европы". Он пояснил: его гипотеза связана с тем, что в Украине есть самое большое хранилище газа в Европе с общим объемом 31 миллиард кубических метров (до начала полномасштабного вторжения России в Украину). Поэтому чисто теоретически, эти хранилища можно предложить европейским партнерам для хранения газа.

Согласно словам Макогона, то, что озвучил премьер-министр, не является новой идеей, потому что в 2020 году европейские энерготрейдеры закачали в украинские хранилища почти 12 миллиардов кубических метров газа и хранили их там.

Однако после полномасштабного вторжения России, конечно, особого желания у европейцев закачивать газ снова не было, потому что было немало атак по хранилищам,

– сказал бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины".

Обратите внимание! После войны к этому можно вернуться, ведь украинские хранилища могут предоставлять дополнительную гибкость для европейской системы.