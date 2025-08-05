Российский суд отменил временные меры, которые фактически запрещали австрийскому банку Raiffeisen Bank International (RBI) продавать свою дочернюю компанию Райффайзен Банк. Об этом сообщила адвокат банка и его российского подразделения.

Что сейчас происходит с Raiffeisen Bank?

Это решение может приблизить RBI к выходу с российского рынка, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также В новый санкционный пакет ЕС попали "Т-Банк", "Яндекс-банка" и гендиректор "Мосфильма"

Как отмечают в материале, найти подходящего покупателя, который не находится под санкциями, остается сложной задачей. Кроме того, банки сталкиваются с дополнительными регуляторными преградами. Более того, для заключения сделки требуется личное одобрение президента России Владимира Путина.

В июне российский суд отклонил предыдущую попытку RBI отменить эти ограничения. Это стало следствием иска со стороны российской инвестиционной компании Rasperia после сорванной сделки. По ней в прошлом году RBI было обязано выплатить около 2 миллиардов евро компенсации (2,3 миллиарда долларов).

Спор RBI с Rasperia возник после провала сделки, которая должна была позволить банку разморозить часть активов в России,

– уточнили в материале.

RBI планировал приобрести долю в венской строительной компании Strabag. Но был вынужден отказаться от сделки из-за давления со стороны Вашингтона.

Анастасия Тараданкина, юрист российской "дочки" Райффайзенбанка из юридической фирмы Delcredere, подтвердила, что суд отменил временный арест акций.

Мы сделали все необходимое, и эти меры были сняты,

– сказала Тараданкина.

Согласно судебным документам, ограничения были отменены 4 августа.

Важно! На прошлой неделе RBI сообщил об убытках во втором квартале из-за списания 1,2 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов) в связи с юридическим спором в России.