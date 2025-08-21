В Украине стремительно растет уровень незаконной торговли сигаретами: какими будут последствия
- Уровень незаконной торговли сигаретами в Украине вырос до 16,2% в апреле 2025 года, а 92,3% жидкостей для электронных сигарет продаются нелегально.
- Незаконная торговля сигаретами может привести к потерям бюджета в размере 25,2 миллиардов гривен ежегодно, а электронные сигареты несут угрозу недополучения около 4,94 миллиардов гривен.
Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена долей теневого рынка сигарет в Украине. Уровень нелегальной торговли растет достаточно стремительно, что может также угрожать украинской экономике.
Какова ситуация с теневым рынком сигарет в Украине?
Специалисты фиксируют рост незаконной торговли сигаретами, электронными сигаретами и жидкостями для е-сигарет в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на EBA.
Смотрите также В Украине изменят внешний вид упаковки алкоголя и табачных изделий
По результатам исследования, в апреле 2025 уровень незаконной торговли сигаретами достиг 16,2% против 14,1% в начале года.
Ситуация на рынке жидкостей для электронных сигарет является еще более критической: в 2024 году 92,3% всех продаж таких жидкостей были идентифицированы как нелегальные.
К примеру, в течение первых 4 месяцев 2025 года не было приобретено ни одной акцизной марки для импортируемых жидкостей для электронных сигарет и лишь незначительное количество – для продукции отечественного производства,
– пишут в Ассоциации.
Сколько может потерять бюджет из-за теневого рынка?
Акциз является важным источником наполнения государственного бюджета, особенно в условиях военного положения. Так, за первое полугодие 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 62,7 миллиардов гривен от акцизного налога на произведенные в Украине и импортируемые подакцизные товары.
Однако незаконная торговля сигаретами может привести к ежегодным потерям бюджета в размере 25,2 миллиардов гривен. Зато из-за электронных сигарет есть угроза недополучения государством около 4,94 миллиарда гривен налоговых поступлений до конца года.
Что происходит с рынком табачных изделий в Украине?
- В июле стало известно, что цены на сигареты в Украине за год выросли в среднем на 30 гривен за пачку из-за повышения акцизных ставок. По данным статистики, в июне 2025 года пачка самых дешевых сигарет стоит уже более 100 гривен
- Впоследствии в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13548 о запрете производства, импорта и оборота электронных сигарет и сопутствующих товаров. Согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава, около 70% ежедневных курильщиков в возрасте 18 – 29 лет, пользуются именно электронными устройствами.
- Летом 2024 года произошло ограничение работы ряда нелегальных производств сигарет. В частности, из-за этого рынок табачной продукции уменьшился с прошлогодних 25% до 14,2% в начале 2025 года. Половина из этой "серой" продукции – это псевдо-экспорт или маркированная duty-free. Еще 43% нелегальной продукции составляют торговые марки производителя "Маршалл Файнест Тобакко".