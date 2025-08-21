В Україні стрімко зростає рівень незаконної торгівлі цигарками: якими будуть наслідки
- Рівень незаконної торгівлі сигаретами в Україні зріс до 16,2% у квітні 2025 року, а 92,3% рідин для електронних сигарет продаються нелегально.
- Незаконна торгівля цигарками може призвести до втрат бюджету у розмірі 25,2 мільярдів гривень щорічно, а електронні сигарети несуть загрозу недоотримання близько 4,94 мільярди гривень.
Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна часткою тіньового ринку цигарок в Україні. Рівень нелегальної торгівлі зростає досить стрімко, що може також загрожувати українські економіці.
Яка ситуація з тіньовим ринком цигарок в Україні?
Фахівці фіксують зростання незаконної торгівлі сигаретами, електронними сигаретами та рідинами для е-сигарет в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на EBA.
Дивіться також В Україні змінять зовнішній вигляд пакування алкоголю та тютюнових виробів
За результатами дослідження, у квітні 2025 рівень незаконної торгівлі цигарками досяг 16,2% проти 14,1% на початку року.
Ситуація на ринку рідин для електронних сигарет є ще більш критичною: у 2024 році 92,3% всіх продажів таких рідин були ідентифіковані як нелегальні.
До прикладу, протягом перших 4 місяців 2025 року не було придбано жодної акцизної марки для імпортованих рідин для електронних сигарет та лише незначну кількість – для продукції вітчизняного виробництва,
– пишуть в Асоціації.
Скільки може втратити бюджет через тіньовий ринок?
Акциз є важливим джерелом наповнення державного бюджету, особливо в умовах воєнного стану. Так, за перше півріччя 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 62,7 мільярдів гривень від акцизного податку на вироблені в Україні та імпортовані підакцизні товари.
Проте незаконна торгівля цигарками може призвести до щорічних втрат бюджету в розмірі 25,2 мільярдів гривень. Натомість через електронні сигарети є загроза недоотримання державою близько 4,94 мільярди гривень податкових надходжень до кінця року.
Що відбувається з ринком тютюнових виробів в Україні?
- У липні стало відомо, що ціни на сигарети в Україні за рік зросли в середньому на 30 гривень за пачку через підвищення акцизних ставок. За даними статистики, у червні 2025 року пачка найдешевших сигарет коштує вже понад 100 гривень
- Згодом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13548 про заборону виробництва, імпорту та обігу електронних сигарет і супутніх товарів. Згідно з інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ, близько 70% щоденних курців віком 18 – 29 років, користуються саме електронними пристроями.
- Влітку 2024 року відбулося обмеження роботи низки нелегальних виробництв цигарок. Зокрема через це ринок тютюнової продукції зменшився з торішніх 25% до 14,2% на початку 2025 року. Половина з цієї "сірої" продукції – це псевдо-експорт або маркована duty-free. Ще 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко".