НБУ стал меньше продавать валюты: какая ситуация с курсом доллара

НБУ сократил чистые объемы продаж доллара на прошлой неделе более чем на 500 миллионов долларов. Таким образом, было продано 0,25 миллиона долларов.

НБУ продал меньше доллара, чем обычно

За вторую неделю октября чистый объем продаж долларов НБУ составил 575 миллионов долларов, что значительно меньше показателей предыдущей недели – 1,15 миллиарда долларов.

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По результатам этой недели курс на межбанке укрепился на 0,5%, то есть 19 копеек, и достиг отметки в 36,3 гривны. В обменниках доллар, наоборот, подешевел примерно на 6 копеек – до 38 гривен.

Что будет с курсом доллара в течение недели

С 16 по 22 октября Анна Золотько прогнозирует укрепление гривны. Несмотря на это, также может начать постепенный рост доллара на ВРУ, двигаясь к показателям начала управляемой гибкости от НБУ.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно, стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар.

Она подчеркнула, что НБУ четко придерживался своей стратегии на прошлой неделе и заключил соглашения в среднем за день на около 136 миллионов долларов.