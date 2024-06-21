При каких условиях банки могут не продать валюту

Несмотря на то, что НБУ отменил любые ограничения по продаже валюты гражданам, есть отдельные случаи, когда такое может случиться, например, ограничения по покупке для предприятий-резидентов.

Может ли банк отказать в покупке валюты

Банкир Анна Золотько рассказывает, что как бы это странно не звучало, но банк может столкнуться с ситуациями, когда вынужден временно прекратить продажу валюты.

Читайте также Угрожает мировой финансовой безопасности: Украина призвала внести Россию в "черный" список FATF

Все из-за того, что Национальный банк Украины может установить ограничения на это. Впрочем, такие периоды могут длиться не долго.

Это не зависит от вида самой валюты. Ведь все лимиты считаются в долларовом эквиваленте, а не отдельно по каждой валюте. А вот какую валюту лучше покупать – решать только тебе,

– добавляет руководитель казначейского департамента Unex Bank.

Например, с февраля 2024 года Нацбанк ввел новые ограничения для предприятий-резидентов по покупке валюты:

предприятие не сможет купить валюту, если имеет средства в иностранных валютах, размещенных на текущих и вкладных (депозитных) счетах,

также, не приобретет валюту то предприятие, которое имеет незавершенные соглашения о проведении валютных операций на условиях "своп" с банками, по которым осуществлена первая часть такой операции по продаже клиентом иностранной валюты банку.

Что такое валютный "своп" Это валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций при заключении договора

Какую валюту банки не продают с 2022 года

С начала полномасштабного вторжения, как отмечают в Sense Bank, банкам запрещено осуществлять любые валютные операции, в частности по продаже, с использованием российских рублей и белорусских рублей.

Запрет распространяется и для юридических лиц и физлиц, которые зарегистрированы или постоянно проживают в России и в Беларуси.

Согласно ограничениями по работе банковской системы в период введения военного положения, при поступлении средств в российских или белорусских рублях по экспорту товаров, или как возврат предоплаты по импорту товаров, эти средства автоматически зачисляются на общий счет банка. Затем их обмениваются на другую валюту на международном рынке.

Следовательно, обмен таких валют будет возможным лишь тогда, когда будет найден иностранный банк, который готов осуществить обмен.